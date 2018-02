Tras el Real Madrid vs. PSG , las críticas no cesaron sobre el equipo de Unai Emery. Un Real Madrid golpeado en La Liga y Copa del Rey pudo contra un equipo de estrellas que se adelantó en el Santiago Bernabéu. Lo que pudo haber sido la guillotina para Zidane en el banquillo merengue, terminó siendo la debacle para el conjunto de Unai Emery. El entrenador español se juega su puesto en los octavos de la Champions League y Neymar también tuvo una llamada de atención hacia algunos de sus compañeros en la interna, tal como dicen medios franceses.



De acuerdo a estos rotativas, Neymar no se encontraría conforme con el rendimiento de algunos jugadores, como ha sido el caso de Marco Verrati. Asimismo, también se encuentra el punto de discusión de haber relegado al banco de suplentes a Thiago Silva en lugar de Kimpembe, quien no lo hizo mal, pero tampoco ofrece la garantía del capitán brasileño.



Neymar tuvo un buen partido frente al Real Madrid, aunque tampoco fue la figura de la se creía en el Bernabéu. El mea culpa está en el él como en el resto de jugadores. Ahora ambos equipos se vuelven a encontrar el próximo martes 6 de marzo en el Parque de los Príncipes. Es ganar o morir para los parisinos, quien se juegan más que una ‘final’ en la Champions.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El PSG tendrá tiempo para lamentarse: tras su derrota 3-1 del miércoles en el campo del Real Madrid, que complica seriamente su continuidad en la Champions League, tiene que pensar ya en el partido del sábado en la Ligue 1 francesa frente al Estrasburgo, en la fecha 26.



Contra el Estrasburgo, el PSG tiene además una cuenta pendiente desde la primera vuelta: fue precisamente el equipo alsaciano el primero en conseguir derrotar al de Neymar, por 2-1 a principios de diciembre.



Hasta entonces el PSG se mantenía invicto, pero en la visita al estadio de La Meinau terminó derrotado y el equipo dio muestras de vulnerabilidad por primera vez este curso. Días después, eso sí, los parisinos se cobraron una primera revancha al eliminar al Estrasburgo en la Copa de la Liga.