Neymar no solo es el mejor jugador del PSG , también es todo un visionario en cuanto a fichajes. Y como el mercado de invierno está cerca, el crack brasileño quiere aprovechar el delicado momento por el que Gianluiggi Donarumma atraviesa en el AC Milan.



Como se sabe, el italiano busca una salida de San Siro y el brasileño cree que el PSG es el lugar donde el joven portero debe llegar. Y si es antes de los partidos de la Champions League ante el Real Madrid, mucho mejor. Así publica este viernes el portal español 'Don Balón'.



De acuerdo a la citada fuente, Neymar cree que Donnarumma es la pieza que falta en el equipo. No confía en Kevin Trapp y cree que la juventud de Areola podría jugar en contra del PSG en las instancias más importantes de la competencia.



"Con un portero de altísimo nivel como Donnarumma, está del todo convencido de que eliminar al Real Madrid de Cristiano Ronaldo no será en absoluto un problema, aunque eso pueda ponerle de uñas con la que será su afición en un futuro no muy lejano", publica la citada fuente.

Donnarumma podría llegar al PSG en enero.