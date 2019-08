¡Máxima tensión! Neymar volvió a quedar fuera de la convocatoria de PSG y Tuchel cumple su palabra

Neymar no figura en la lista de convocados por el París Saint-Germain para el tercer partido de Ligue 1 que esta noche les medirá al Toulouse en el Parque de los Príncipes.



Según el comunicado oficial, el jugador, que acaba de superar una lesión, se encuentra en fase de "entrenamiento", aunque el club aguarda que se aclare su futuro en medio de las tensiones sobre su salida al Barcelona o Real Madrid antes de que se cierre el mercado de fichajes.



Aunque el parte médico del futbolista indica que está "listo para jugar", el futbolista todavía no se ha reincorporado en lo que va de temporada a la competición.



El entrenador, el alemán Thomas Tuchel, reconoció en la rueda de prensa previa al partido que las cosas no están claras en este momento entre el jugador y el club y en esa situación no puede jugar".



Tuchel no cerró la puerta a la continuidad de la estrella brasileña e incluso aseguró que desde que ha vuelto a los entrenamientos el jugador se está comportando con una gran profesionalidad.



Sin embargo, reconoció que la situación puede estar influyendo en el ánimo del grupo, que suma una victoria y una derrota en sus dos primeras jornadas, lejos de la dominación hegemónica de las pasadas temporadas. Por el momento, la ausencia de Neymar del grupo solo muestra una indicación: el PSG mantiene abierta la puerta para su salida.



Como dejó claro Tuchel, solo una clarificación, es decir, la confirmación de que el brasileño seguiría esta temporada a orillas del Sena, le permitiría contar con su estrella ante el Toulouse.



Resta por ver si, aunque ausente, el jugador se convertirá en el fenómeno central en las gradas del Parque de los Príncipes. Otro plebiscito en su contra de los aficionados le alejaría un poco más de la capital francesa.



Fuente: EFE

