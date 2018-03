No tiene pelos en la lengua, pese a que debe haber preocupación si es que su máxima figura termina yéndose del PSG. Consultado por los periodistas franceses sobre la partida de Neymar , Unai Emery fue enfático sobre el futuro del delantero brasileño. “No lo sé. Pregúntenle a Florentino. Creo que he respondido 30 veces sobre el futuro de Neymar. El club es un proyecto sólido y Neymar forma parte de él”, sentenció el técnico español para poner fin a los rumores que situación al futbolista en el Real Madrid para la próxima temporada o para el 2019-20.



No obstante, el futuro de Emery tampoco se encuentra garantizado, puesto que el ex mandamás del Sevilla termina su contrato a finales de temporada. Se especula, de acuerdo a medios franceses, que no seguirá al mando del PSG, en lo que también su respuesta no generaría un tema zanjado sobre la actualidad de alguien que se dice que vale 400 millones de euros, si es que alguien desea llevarse de Francia luego del Mundial de Rusia 2018.



El PSG, líder con 17 puntos de ventaja sobre el Mónaco -y un partido más-, visita el domingo al Niza, que aspira a jugar la próxima Europa League.



Eliminado de la Champions League, el equipo de la capital francesa aspira al triplete nacional (Liga-Copa-Copa de la Liga) para 'salvar' la primera temporada de Neymar como ídolo de la entidad. Neymar, como se sabe, descansa en Brasil en pro de recuperarse para la Copa del Mundo.