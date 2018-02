Neymar , relacionado en las últimas semanas como fichaje del Real Madrid para el 2018-19, afirmó que su aventura en el París Saint-Germain "no ha hecho más que empezar" y que espera mantener su racha goleadora con el equipo, con el que ha marcado 26 goles en 24 partidos desde su llegada procedente del Barcelona a principios de esta temporada.



En una entrevista publicada por la web del club francés, el jugador reconoció que no se esperaba tener esas estadísticas en sus primeros meses en Francia y afirmó que es "la primera vez" que tiene unos números tan impresionantes. "Espero que eso siga", agregó el futbolista, que señaló que su aventura en París "no ha hecho más que empezar".



Neymar indicó que no se marca como objetivo ser el jugador más importante del equipo, sino contribuir a las victorias colectivas. "Con Cavani, Mbappé o incluso Di María tenemos varios jugadores decisivos. Ellos también trabajan para crear ocasiones, marcar y ganar partidos", indicó.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Neymar señaló que el entendimiento con sus nuevos compañeros "ha ido rápido" pero que todavía tienen que trabajar para mejorar, aunque dijo que van en la buena dirección. "Hablamos el lenguaje del fútbol, que es único. Los jugadores inteligentes hablan todos el mismo idioma en el campo", afirmó.



Elegido mejor jugador de la liga francesa del mes de diciembre, Neymar aseguró que ese premio también corresponde a sus compañeros porque "el fútbol no es un deporte individual" y "sin ellos" no lo habría ganado.



La fuerza del ataque del PSG responde "a la calidad de los jugadores, al talento de cada uno" pero también al resto del equipo porque "sin defensas y centrocampistas nada sería posible".



Fuente: EFE