El futuro de Neymar en el PSG podría pender de un hilo, de acuerdo a medios franceses. El delantero brasileño llegó a París para ser el líder de un proyecto que sostenga el futuro de un equipo que pretendía ganar la Champions League para esta temporada. Sin embargo, con la lesión de ‘Ney’ en un partido de la Ligue 1 y la eliminación en octavos de la mano del Real Madrid, los franceses especulan que el ex Barcelona podría decidir irse a España, y apurar así un proceso que duraría dos temporadas, tal como han comentado con anterioridad.



Neymar intentaría ser convencido por Dani Alves, Marquinhos y toda la delegación brasileña en París. Como se recuerda, el lateral derecho llegó a París y desistió una oferta de Pep Guardiola para jugar al lado de ‘Ney’. Con una temporada más por delante, Dani persuadiría al jugador para no cambie una decisión así de pronto. Lo mismo pasa con Marquinhos, quien ha pedido que se quede y no tome una decisión que podría lamentar en un futuro.



Neymar llegó al PSG a cambio de 222 millones de euros y el pago de su cláusula de rescisión al Barcelona. Luego de la derrota, Nasser Al Khelaifi se refirió a su caso. “No es el mejor momento para hablar de cambios”, indicó el presidente del club, en una clara intención de que hará todo lo posible para que el futbolista se sienta a gusto en una liga no tan competitiva, pero que puede darle el impulso que necesita para el mejor del mundo.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

Desde su domicilio en Brasil, donde fue operado el sábado de su pie derecho, Neymar lanzó en las redes sociales sendos mensajes corporativistas de apoyo antes y después del partido.



Pero su vinculación con el PSG parece haberse resentido luego de su lesión. La semana pasada, antes de su operación, su entorno brasileño dio la impresión de obrar al margen del club parisino.



Ahora es la operación Balón de Oro 2018 la que parece seriamente comprometida, después de que el PSG ya no pueda llegar a una final de la 'Champions', a la que quizá habría llegado el brasileño.



Neymar puede aún brillar en el Mundial, pero las dos últimas ediciones del torneo supremo apenas tuvieron incidencia en la nominación del Balón de Oro (Leo Messi y después Cristiano Ronaldo, eliminados respectivamente en cuartos de 2010 y en primera ronda en 2014).