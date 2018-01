Tiene 29 años, lleva diez temporadas con el Barcelona y no aparece nadie que lo saque de su puesto. Mirado desde las inferiores del Barza, Pep Guardiola pudo ver el talento de Sergio Busquets, que después lo haría en uno de los mejores volantes defensivos del mundo. Quita balones, organiza el juego y tiene una visión propia al ADN culé. Nadie vería a Busquets fuera del Barcelona , a menos que aparezca otra vez el PSG para tratar de ‘robarle’ otro jugador a los catalanes. La información llega desde Francia, en un posible intento de los parisinos de querer hacerse algún día con un futbolista que no tiene suplente en el Barza.



Jonathan Beilin, intermediario de grandes clubes en Europa, entre ellos la institución parisina, dio declaraciones que recogen varios medios franceses. “Nasser sueña con traer a Busquets, aunque después de lo de Neymar parece imposible”. El mismo Beilin, en Canal-Supporter, aseguró que la alternativa al de Badia del Vallés es N’Golo Kanté, del Chelsea.



Busquets, quien renovó la temporada pasada hasta el 2021, tiene una cláusula de 200 millones de euros, por lo que si Nasser Al Khelaifi desea hacerse con sus servicios tendría que pagar un precio parecido al de Neymar, lo que haría inviable la situación con el ‘Fair Play Financiero’. Puede encontrarse en la agenda parisina, pero parece imposible en la actualidad.



Busquets ha afirmado más de una vez su intención de retirarse en el Barcelona, aunque en el fútbol nunca se sabe. Sergio no ha hecho comentarios al respecto, mientras que en París se sueña con una ‘posible’ llegada algún día. Si ya tienen a Neymar y Mbappé, ¿por qué no Busquets? PSG sigue en su objetivo de ser el mejor equipo de toda Europa.