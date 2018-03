Dos Champions League, dos eliminaciones en los octavos de final. Unai Emery , a sus 46 años, ha visto interrumpido su crecimiento como entrenador frente a dos ‘bestias negras’ como el Barcelona y Real Madrid. PSG no ha podido ascender en Europa pese a inversiones millonarios de Nasser Al-Khelaifi. Neymar, Mbappé, Di María, Verrati son solo la lista de algunas superestrellas que no reeditan un equipo a la altura de sus contrataciones y que, por concerniente, la culpa siempre cae sobre un entrenador, y no los futbolistas.



Tras la última derrota ante el equipo de Zidane, el presidente del PSG tendría definido no renovar el contrato de dos temporadas del técnico español, por lo que vínculo terminará en el mes de junio. Emery, que había conquistado en Europa tras su momento en el Sevilla, no ha podido ser la cabeza que se necesita en París y, por lo tanto, ahora el jeque árabe se encuentra a la búsqueda de un técnico que pueda darle ese salto de calidad que tanto necesita el PSG.



Luis Enrique, quien se encuentra sin trabajo, siempre ha sido mencionado en la órbita del Paris Saint Germain, pese a que el ex Barcelona nunca ha mencionado algún acercamiento. Ahora, luego del Mundial de Rusia, todo parece encaminarse en lo que quizás sea el último intento de París por hacerse con la Champions League. Ya nada puede quedar en octavos de final.



Emery ganó esta temporada la Supercopa y tiene la liga francesa en el bolsillo, jugará la final de la Copa de la Liga y está en semifinales de la de Francia, aunque ha fallado en el objetivo número 1 para lo que fue mal diseñado este PSG con las incorporaciones de Mbappé y Neymar, el de la Champions League. Mal porque al talento le faltó equilibrio, el que daban jugadores como Matuidi que se felicitaba recientemente de haber dejado París por Turín. La etapa de Emery en París llega a su final, como estaba escrito desde julio si no lograba satisfacer el ‘capricho’ de los jeques. El nuevo reto será para Luis Enrique o el que llegue.