Malas noticias para el Real Madrid: PSG negocia la renovación del crack que más anhela Florentino

De cara al mercado de fichajes de verano , Real Madrid tiene casi atados a jugadores como Hazard, Jovic y Pogba. Sin embargo, no todas pueden ser buenas noticias para Florentino Pérez. Y es que desde Francia llegan los rumores de que el PSG está en camino a bloquear la salida del refuerzo anhelado en Valdebebas.



Se trata nada menos que de Kylian Mbappé , quien según ‘RMC Montecarlo’ ya está en camino a renovar contrato con el PSG por muchos años más. En París quieren extender el vínculo de 'Donatello' y ponerle una cláusula impagable hasta para los más grandes de Europa.

Tal como apunta la citada fuente, las conversaciones del PSG con Mbappé se encuentran todavía en una fase inicial. Sin embargo, el mensaje que quieren mandar en el Parque de los Príncipes es claro: el crack francés no se vende ni al Real Madrid ni a ningún otro club.

1. Kylian Mbappé, jugador del PSG con 20 años, tiene un valor de 200 millones de euros. (Getty) Kylian Mbappé. (Getty)

Mbappé está convencido

Aunque las cosas no hayan salido bien para el PSG en esta temporada, Mbappé está convencido de seguir en Francia. “Me quedo en el Paris Saint-Germain. Me uní a este proyecto. Me alegro por el Real Madrid si ha vuelto Zizou. Veré los partidos como admirador”, dijo Kylian cuando le preguntaron por su futuro.



Todo hace indicar que ni los 280 millones de euros que tiene el Real Madrid reservados para Mbappé serán suficientes para el PSG. Más allá del dinero, los franceses sueñan con retener a sus mejores valores para conquistar el título que tanto se les resiste: la Champions League.

