Fuentes internacionales habían confirmado que Mbappé no estaría para el duelo de octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid , sin embargo, el técnico Unai Emery confirmó que el atacante sí será tomando en cuenta para ambos partidos.

Mbappé estará recuperado del golpe que sufrió el pasado día 21 contra el Lyon antes de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el 14 de febrero, indicó este lunes su entrenador, Unai Emery.



El jugador se entrenó ayer con el resto de sus compañeros y volverá a hacerlo hoy, en vísperas del partido de semifinales de la Copa de la Liga que mañana les medirá al Rennes.



Emery afirmó que no está descartado para ese equipo y reiteró que si no ha vuelto antes es por la prudencia que han mostrado los médicos tras el duro golpe sufrido, que podía tener consecuencias neurológicas.



"Él quiere jugar pero los médicos dicen que hay que tener paciencia. Veremos mañana. Es importante que llegue en su mejor forma. Aún quedan cuatro partidos", dijo.



Asimismo, el técnico considera que su equipo en algún momento "va a ser, seguro, campeón de la 'Champions'", en una entrevista con la televisión BeIN Sports.



"Ahora estamos mejor preparados que hace un año y yo creo que este club va a ser, ojalá conmigo adentro, va a ser seguro, campeón de la 'Champions'", afirma el técnico español del PSG en un extracto este lunes de la entrevista que se emitirá el martes en el programa Universo Valdano.



Emery, que se enfrentará al Real Madrid, advierte contra el equipo blanco, pese al aparente mal momento que atraviesa el vigente campeón europeo.