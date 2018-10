Un paso al costado. ''Los Bleus se acabaron", declaró el defensa Laurent Koscielny , que sufrió una grave lesión en mayo que le impidió disputar el Mundial que ganó justamente la selección de Francia , este domingo en una entrevista para el Canal Plus.



Previo a lesionarse, el central del Arsenal de 33 años y con 51 partidos con la camiseta de 'Les Bleus', había anunciado que se retiraría del equipo nacional tras disputar el Mundial. No obstante, su rotura del tendón de aquiles derecho le impidió formar parte del grupo que se proclamó campeón



"Pienso que la victoria (en el Mundial) me ha hecho mucho más daño psicológicamente que mi lesión. La Copa del Mundo quedará como una etapa negra de mi carrera y de mi vida", señaló en una entrevista en la que lloró al recordar lo que ha vivido en los últimos meses.



"Pienso que he dado lo que he podido al equipo de Francia. Pero tengo 33 años ahora. Jugué dos Eurocopas, un Mundial... Mi lesión nada ha cambiado, los Bleus se acabaron. Después seré siempre un hincha de la selección, pero es seguro que no volveré a vestir la camiseta", añadió.



Koscielny , que se lesionó el 3 de mayo en la semifinal de la Europa League pasada que su equipo, el Arsenal, perdió con el Atlético de Madrid, no ha vuelto a poner un pie en un terreno de juego, pero cree que regresará "rápido".