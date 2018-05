Este año se cumple un aniversario más del título de Francia en 'su' Copa del Mundo, aquel 3-0 ante Brasil que tuvo como protagonista a Zinedine Zidane . Con motivo del vigésimo aniversario de ese título, el actual técnico del Real Madrid ofreció una entrevista a 'L'Équipe ', donde reveló algunos detalles de la intimidad del equipo galo que hasta hoy no se conocían.

"Siempre recordaré la mañana de la final. Bajé con Michel Platini al campo de entrenamiento, en Clairefontaine, y nos encontramos a todos, hiperrelacionados, con la alegría de vivir. ¡Allí me dije a mí mismo que era increíble pero íbamos a jugar una final de la Copa del Mundo! Veo nuevamente a Thuram, "Lolo" (Blanc) , Aimé Jacquet", explica Zidane.



También contó que tenían muy presente a quien había sido la figura de aquel torneo, Ronaldo Nazario , quien, sin embargo, no pudo brillar en esa final.



"Hablaron de Ronaldo: 'Si Ronaldo regatea así o así, tendremos que contrarrestarlo de esta manera'. Hablamos durante casi dos horas mientras que, por lo general, para soltar músculos, empleábamos de quince a veinte minutos, solo para decir 'nos moveremos un poco'. No estábamos preocupados", reveló.

También detalló cómo sus compañeros bromeaban con él porque solo había marcado un gol hasta entonces. Y claro, aquella vez anotó dos tantos.



"No había sido decisivo hasta entonces, a pesar de que había hecho cosas hermosas. Hablar con Aimé Jacquet antes de la final me ayudó mucho, me quitó la presión. Él no dejaba de decirme: 'No anotaste, pero no importa'. También recuerdo a Lolo (Blanc) viniendo a mi habitación para decirme: '¡Si tiene un partido para elegir, este es el lugar!'".