El fútbol peruano tiene talento, pero necesita mejores condiciones para desarrollarlo. Esa es una de las principales conclusiones que dejó Gabriel Calderón, docente de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, durante una entrevista con Depor. Con experiencia en clubes como Real Betis y Málaga, además de su trabajo como instructor de FIFA, el profesional español analizó los desafíos que enfrenta nuestro país para formar jugadores capaces de llegar al fútbol de élite.

Al ser consultado sobre el potencial del Perú, Calderón fue optimista respecto a la cantidad de jóvenes que practican este deporte, pero advirtió que todavía existen aspectos por mejorar. “Talento hay, eso está claro. Es una población muy grande, es un país muy grande, con muchísimos chicos que juegan mucho al fútbol y juegan bien”, señaló. Sin embargo, consideró que el siguiente paso es construir un contexto que permita potenciar esas condiciones, especialmente en infraestructura y preparación de los profesionales que trabajan con menores.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con centros de alto rendimiento para impulsar el desarrollo de nuevos futbolistas. Para Calderón, estas instalaciones son fundamentales si un club pretende convertirse en una institución formadora y exportadora de jugadores. “Si tú quieres ser un club exportador, si quieres formar talento, formar futbolistas, ya sea para tu primer equipo o para venderlos, necesitas un centro de alto rendimiento, un lugar donde esos chicos puedan ser formados, tanto como futbolistas como personas”, explicó.

Asimismo, tomó como referencia el trabajo de Independiente del Valle, institución ecuatoriana que se ha convertido en un ejemplo de desarrollo y exportación de jóvenes talentos. El especialista contó que visitó recientemente sus instalaciones y quedó sorprendido por el nivel de su proyecto deportivo. “Un complejo deportivo de máximo nivel, profesionales muy cualificados, una visión clara, unos objetivos claros y, vamos, eso si se replica, esto va a ser imparable”, comentó, resaltando que otros clubes peruanos deberían apostar por un modelo de trabajo similar.

Otro de los puntos que consideró fundamentales fue la formación de los entrenadores y la metodología que utilizan en las divisiones menores. Calderón explicó que, si tuviera la oportunidad de asesorar a una institución peruana, empezaría por analizar tres aspectos: la infraestructura, la preparación de los técnicos y la manera en que entrenan los jóvenes. Para él, establecer una filosofía de trabajo desde las categorías iniciales hasta el primer equipo resulta clave para conseguir un desarrollo progresivo.

Sobre la edad adecuada para que un futbolista empiece a entrenar bajo las exigencias de una estructura profesional, el especialista consideró que el periodo entre los 13 y 15 años es determinante. No obstante, aclaró que las etapas anteriores también tienen un papel importante en su crecimiento. “Si todavía con 10, 11, 12, 13 estás en ese equipito de barrio o en la escuelita, no pasa nada, porque todavía ahí estás en una fase de aprendizaje, de disfrutar, de fidelizarte con el fútbol, para amarlo de verdad”, sostuvo.

Calderón también advirtió sobre algunos errores que pueden perjudicar la formación de los menores, como acelerar sus procesos o impedir que compitan en categorías de mayor exigencia cuando están preparados para hacerlo. A ello se suman la falta de profesionales capacitados, las limitaciones en infraestructura y los problemas personales o emocionales que pueden afectar su motivación. Por eso, remarcó que el desarrollo de un futbolista no depende únicamente de sus condiciones técnicas, sino de un trabajo integral.

Finalmente, se refirió a las dificultades que representa la geografía peruana para identificar nuevos talentos y acercarlos a estructuras profesionales. En ese escenario, consideró indispensable fortalecer el vínculo entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol, mediante proyectos que permitan detectar y reunir a jóvenes de distintas regiones. “Depende de dónde nazcas, tendrás más o menos posibilidades y eso es una lástima”, reflexionó. Para Calderón, el potencial existe y el futuro puede ser prometedor, siempre que se construyan las condiciones necesarias para que más jóvenes puedan desarrollarse.

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