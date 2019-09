Un sueño en una noche de verano: Adrián San Miguel, el héroe de Liverpool que se robó el corazón de Anfield [PERFIL]

Terceras oportunidades. De estar sin equipo tras el final de la pasada Premier League a guardar la portería del glorioso Liverpool en el partido por la Supercopa de Europa 2019 del pasado miércoles 14 de agosto en Estambul. La vida del arquero español Adrián San Miguel , como en un cuento de hadas, ha cambiado por completo en apenas unas semanas, y ahora es el '1' indiscutible -por fuerza mayor- de los 'Reds'.

Concepción mágica. El meta suplente del Liverpool, el belga Simon Mignolet se marchaba al Brujas, a su país, tras un periplo de nueve años en la Premier League. Es así que la formación de Jürgen Klopp se movió con rapidez y ató a San Miguel, que vistió la camiseta de los 'Hammers' en 150 ocasiones, aunque no llegó a ponerse los guantes en liga la pasada temporada.



Fue un movimiento hábil de los dirigentes de Anfield: los 'Reds' se hacían con un portero con mucha experiencia en el fútbol inglés que aceptaba su rol de suplente del titular, el brasileño Alisson Becker. Pero quien pretende someter al fútbol a la racionalidad no suele tener éxito en su objetivo.



Y es que para explicar ello solo basta con recordar un nuevo ejemplo de esta ley: Alisson -pieza clave en la obtención de la Champions y considerado el mejor portero de la actualidad- se lesionó a los 40 minutos de partido del primer juego de la temporada ante el Norwich, y sí, San Miguel, que una semana antes estaba entrenando en el campo de un equipo amateur, saltaba al césped del campeón de Europa para reemplazarle.

Adrián San Miguel debutó con el Liverpool el 5 de agosto, en un partido válido por la jornada 1 de la Premier League. (Getty Images) Adrián San Miguel debutó con el Liverpool el 5 de agosto, en un partido válido por la jornada 1 de la Premier League. (Getty Images)

La virtud de caer para volver a levantarse

Sevillano de nacimiento, no se puede decir que Adrián San Miguel no esté habituado a estos vaivenes que da la vida. Fue otra carambola del destino la que le situó por primera vez bajo los palos de la portería del Betis, de la que solo se marchó para volar a Londres. En septiembre de 2012 el equipo verdiblanco visitaba al Málaga sin su portero titular aquellos días, 'Fabri'. A los 10 minutos de juego, el meta encargado de sustituirle, Casto, era expulsado.

El entrenador bético en aquel momento, Pepe Mel, se giró entonces al banquillo y comprobó que no tenía otra que recurrir al inexperto San Miguel, que venía del filial. El joven encajó cuatro goles aquella noche pero guardaría la puerta a cero en los siguientes tres compromisos. Desde ese momento se afianzó como titular y al final de la temporada se marchaba libre al West Ham.



Adrián San Miguel defendiendo la portería del Real Betis español en un partido de LaLiga Santander 2012. (Foto: Getty Images) Adrián San Miguel defendiendo la portería del Real Betis español en un partido de LaLiga Santander 2012. (Foto: Getty Images)

Sobre su estadía en Londres, hay que destacar que el Upton Park -casa de los 'Hammers'- vivió sus mejores momentos entre 2014 y 2016, cuando fue el titular indiscutible y se ganó incluso una convocatoria para la selección española en septiembre de 2016, aunque no llegó a debutar.



Como aquella tarde liguera en la Rosaleda, la fortuna ha vuelto a sonreír a Adrián San Miguel. El arquero ya de 32 años y 1.90 metros de estatura, ha recibido la segunda oportunidad de su vida: una primera final europea que acabó con un triunfo por penales en una definición en la que acabó siendo el héroe, y la titularidad en Anfield, esta última a aprovechar mientras Alisson se recupera.

Adrián San Miguel en acción en un partido entre el West Ham United y el Manchester City por la Premier League de Inglaterra. (Foto: Getty Images) Adrián San Miguel en acción en un partido entre el West Ham y el Manchester City por la Premier League de Inglaterra. (Foto: Getty Images)

La llamada ganadora desde Liverpool

Adrián San Miguel descuelga el teléfono un domingo y llama a José Mari Moreno, director deportivo del UD Pilas, equipo de la Primera Andaluza. Le pide si puede entrenarse en sus instalaciones, a la espera de recibir alguna oferta interesante. Curiosamente, un mes después de aquel momento, Adrián se convertiría en supercampeón de Europa con el Liverpool.



Adrián San Miguel levantando la Supercopa de Europa 2019 con el Liverpool. (Getty) Adrián San Miguel levantando la Supercopa de Europa 2019 con el Liverpool.

El primer trofeo de su carrera, además. Por ello no era extraño verle disfrutar como un niño en la celebración. Mientras el resto de sus ahora compañeros habían lamido la Champions League unos meses antes, él se estancaba en el banquillo de un West Ham United que le cerraba las puertas. Sin jugar apenas, su último partido desde el inicio había sido en la FA Cup, encajando cuatro goles ante un equipo de tercera división: el Wimbledon.



Es así que, sin pena ni gloria, su contrato con los 'Hammers' terminó y a la espera de una oferta interesante, decidió entrenarse en las instalaciones del Pilas, un club humilde de la Primera Andaluza. En su llamada a José Mari le cuenta que le gustaría entrenar en el campo de la localidad situada a unos 30 kilómetros de Sevilla. "No hay problema", responde el directivo, puesto que en ese momento ningún equipo utilizaba las instalaciones, puesto que se encontraban de vacaciones.

Pilas, el paraíso escondido de Adrián San Miguel

Sin tiempo que perder y a la espera de una nueva aventura, Adrián comenzó a entrenar. Acompañado por un preparador físico y un entrenador de porteros, el meta sevillano se presenta a las 10 de la mañana y pregunta lo que cualquiera preguntaría al encontrarse un campo de fútbol 11 vacío. "¿Cuál es mi portería?". José Mari le dejó en el vestuario un par de botellas de agua y alguna pieza de fruta. Tras unas dos horas de entreno, Adrián se despide.



"Si no hay ninguna novedad, vuelvo mañana", fueron las palabras del portero al final de su ardua sesión. Aún así, cada noche escribe a José Mari por la noche y se lo confirma. "Poco a poco voy cogiendo más confianza con él. Es una gran persona, además", explica el director deportivo del UD Pilas cuando es cuestionado sobre si Adrián soltaba prenda sobre su posible futuro.



Instalaciones de Los Ventolines, campo de la Unión Deportiva Pilas donde Adrián San Miguel se entrenó antes de fichar por Liverpool. Instalaciones de Los Ventolines, campo de la Unión Deportiva Pilas donde Adrián San Miguel se entrenó antes de fichar por Liverpool.

El meta se entrena mientras recibe ofertas de España, Inglaterra y Alemania. Solo falta al campo por un par de reuniones en Madrid y Londres. Su acuerdo con el Liverpool está más cerca. "Es un viernes cuando me dice que el lunes tendría equipo y que prefiere no arriesgar entrenando", dice José Mari. Llegó entonces el momento de la despedida. Adrián entrega al directivo unas botas y un par de camisetas firmadas, una para él y otra para su hijo.



"También me pregunta dónde comprábamos el material deportivo". Lo que no sabía José Mari es que al día siguiente Adrián se personaría en el campo con una postal, agradeciendo el favor durante los 25 días que se entrenó en el campo del Pilas, y acompañada por un cheque regalo para comprar balones, petos y picas. La recompensa al duro y humilde esfuerzo del cancerbero español se desencadenó entonces.

La emotiva carta de despedida de Adrián San Miguel al club y a los dirigentes del UD Pilas. (Foto: Marca.com) La emotiva carta de despedida de Adrián San Miguel al club y a los dirigentes del UD Pilas. (Foto: Marca.com)

Adrián San Miguel fichó por el Liverpool y debutó a los 40 minutos de comenzar la temporada por una lesión de Alisson, el meta titularísimo de los 'Reds'. El incidente y la confirmación de Klopp de que el brasileño estaría fuera varias semanas le ponen de titular en Estambul contra el Chelsea en la final de la Supercopa de Europa.



El portero español nunca ha ganado un título y ve sus opciones desvanecerse un poco tras un polémico penalti en la prórroga que da el empate a los 'Blues'. "Lo pasé hasta mal, se me salía el corazón", exclama José Mari, que vivió la final como un aficionado del Liverpool más. Pero la tanda de penalti le devuelve la gloria cuando con el pie desvía el lanzamiento de Tammy Abraham.



Adrián, un chico que hacía unos días entrenaba en las instalaciones de un modesto club andaluz, acababa de hacer supercampeón de Europa al Liverpool. Recibió la medalla de campeón con una toalla amarilla con la imagen de la Virgen de los Dolores grabada y en el levantamiento del título apareció enfundado con la bandera de España, mientras sus compañeros lucían las impecables indumentarias del equipo 'Red'.



Era su merecido trofeo tras un durísimo año en el West Ham y la confirmación del gran portero que salió de España en 2013 para labrarse una carrera fuera. Un sueño de una noche de verano, desatado por una llamada al Pilas y 25 días de entrenamiento. "¿Cuál es mi portería, José Mari?". La de Anfield.

Cuota pendiente: España lo llama, pero no debuta

Figura del West Ham y pieza clave durante la campaña de la Premier League del 2016, Adrián San Miguel entró en la primera lista de convocados de Julen Lopetegui como entrenador de la selección mayor de España. En aquella nómina quedaron fuera grandes referentes de 'La Roja' como el también arquero Iker Casillas, Cesc Fábregas y Pedro Rodríguez. Las novedades por aquel entonces fueron dos futbolistas jóvenes y en alza como Marco Asensio y Saúl Ñíguez.

Adrián San Miguel fue convocado por Julen Lopetegui para formar parte de la selección mayor de España en agosto del 2016. Adrián San Miguel fue convocado por Julen Lopetegui para formar parte de la selección mayor de España en agosto del 2016.

No obstante, como era de esperarse, el llamado no fue más que eso: solo un llamada, y Adrián San Miguel vivió los dos amistosos por fecha FIFA de agosto desde el banquillo de España. Es así que hasta la fecha, el ahora portero del Liverpool continúa sin debutar con su selección, a la espera de que sus buenas actuaciones en Anfield lo hagan ganarse nuevamente ese privilegio de integrar esa lista. ¿Lo logrará? Para Adrián no hay imposibles.

Clubes en los que ha jugado Adrián San Miguel

Clubes donde ha militado Adrián San Miguel hasta la actualidad. (Captura: Wikipedia) Clubes donde ha militado Adrián San Miguel hasta la actualidad. (Wikipedia)

Números de Adrián San Miguel en sus clubes



Clubes, partidos y todas las estadísticas de Adrián San Miguel hasta la actualidad. (Captura: Wikipedia) Clubes, partidos y todas las estadísticas de Adrián San Miguel hasta la actualidad. (Captura: Wikipedia)

Títulos de Adrián San Miguel como jugador

Campeón de la Supercopa de Europa con el Liverpool en Estambul en la temporada 2019-20

Mejores atajadas de Adrián San Miguel

Revisa las mejores atajadas de Adrían San Miguel, flamante nuevo portero del Liverpool inglés. (Video: YouTube)

► Barça perdió la batalla, pero no la guerra: nueva fecha para intentar sacar a Neymar del PSG



► Uno de últimos los 'bombazos': Icardi ya está en París para convertirse en nuevo jugador del PSG



► Cristiano, Lionel Messi y Van Dijk son los finalistas al premio FIFA The Best como mejor jugador



► Ripley, ¡aunque usted no lo crea! Neymar volverá a Barcelona para cobrar millonaria demanda a su exclub