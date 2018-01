El técnico del Arsenal , Arsene Wenger , reiteró este miércoles que confía que Alexis Sánchez continúe en el conjunto inglés "durante mucho tiempo" y aseguró que el compromiso del chileno "no depende de la duración de su contrato".



Los medios británicos han especulado durante las últimas semanas sobre la continuidad en el club de Alexis Sánchez, que termina contrato el próximo mes de junio, y sobre una posible propuesta del Manchester City.



El City habría ofrecido 30 millones de libras (34 millones de euros) por el chileno, quien no ha mostrado voluntad de continuar en el conjunto del norte de Londres más allá de la presente temporada.



"El compromiso de Alexis Sánchez no depende de la duración de su contrato", aseguró Wenger. "La gente no le conoce: es una persona que está centrada únicamente en el fútbol, en nada más. Cuando salta al terreno de juego da siempre el 100 %", apuntó.



"Quiero que se quede durante mucho tiempo con nosotros. Es un futbolista importante. Esta noche, en cuanto salió generó mucho peligro", prosiguió el técnico galo.



Alexis Sánchez es, junto al alemán Mesut Özil y al inglés Jack Wilshere, uno de los tres futbolistas del Arsenal que terminan contrato dentro de seis meses y que ya pueden negociar con equipos de fuera de la Premier League.



Sobre el 0-0 de esta noche en Stamford Bridge, en el duelo de ida de semifinales de la Copa de la Liga -ahora Carabao Cup por razones de patrocinio-, Wenger afirmó que fue un partido "muy intenso físicamente" y que ahora tienen "que terminar la tarea en casa".



"Fue un encuentro muy intenso físicamente; con dos equipos muy organizados. Puedo decir que mostramos un gran espíritu de lucha, mucha solidaridad, y que este es un empate 0-0 merecido", comentó el francés.

Fuente: AFP