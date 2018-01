Ni por ser su partido de debut con Manchester United le perdonaron los defensores del Yeovil Town a Alexis Sánchez. No había por qué hacerlo tampoco. Y el chileno lo sufrió en la primera hora de juego en el duelo por dieciseisavos de final de la FA Cup en el Huish Park Stadium.

Alexis Sánchez sufrió la rudeza Nathan Smith que intentó quitarle la pelota con una dura entrada por detrás. Justo cuando el delantero había controlado el balón apareció el jamaiquino y lo 'levantó' haciéndolo caer. Por supuesto, el defensor fue castigado con una tarjeta amarilla.

Alexis Sánchez, anunciado a principios de esta semana como nuevo jugador del Manchester United tras su etapa en el Arsenal, debuta este viernes con los 'Red Devils' al ser incluido en el once titular para el duelo contra el modesto Yeovil, en los dieciseisavos de final del torneo.



El entrenador del United, José Mourinho, ya había avanzado el jueves la posibilidad de hacer debutar a su nueva estrella en este encuentro contra un equipo de la cuarta división. Alexis Sánchez, que ganará cerca de 570 mil euros por semana en el Mánchester United, se ha convertido en el jugador mejor pagado del fútbol inglés.



Este viernes, el chileno había sido noticia por un control antidopaje al que faltó el lunes, el mismo día que se confirmó su pase del Arsenal al Manchester United.



"Fue simplemente el día erróneo para él para ser controlado. Francamente, desde un punto de vista administrativo, es nuestra responsabilidad porque él no se ausentó", dijo el entrenador francés del Arsenal, Arsène Wenger. "Alexis no buscaba esconder algo, de hecho nosotros no tenemos nada que esconder", añadió.