La novela Alexis Sánchez a Manchester City parece tener un final triste para Pep Guardiola . Luego de meses llenos de rumores, el futuro del delantero chileno parece estar sentenciado. Tras del empate ante Crystal Palace, el técnico español conversó con los medios de prensa y dejó clara la situación del 'Niño Maravilla'.

" No sé (qué va a pasar) pero es jugador del Arsenal y creo que se quedará allí", dijo Guardiola. Desde julio de este año Guardiola mostró interés por Alexis; sin embargo, en Emirates se la pusieron difícil y tras no encontrar un posible reemplazante no dejarán ir al atacante.

" Hay algo de tiempo para preguntarme eso, pero tengo muchas cosas en qué pensar, porque en dos días tenemos otro juego", agregó el jefe de la Ciudad. "En las reuniones internas vamos a decidir qué es lo mejor. Pero mi sensación ahora es que él es un jugador del Arsenal y lo será".



Al término del 2017, Manchester City continúa siendo el puntero absoluto de la Premier League. La cantidad de estrellas que posee en el equipo, asegura a Guardiola poder competir en lo que queda en la temporada, aunque no se descarta la llegada de un refuerzo más.