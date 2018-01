En Inglaterra, no hay momento en el que no se hable del pase de Alexis Sánchez al Manchester United. El crack chileno ha despertado gran expectativa entre la prensa e hinchas de los 'Red Devils', quienes ya se ilusionan con su fichaje. Sin embargo, no todos están contentos, sobre todo Martin Keown.



Keown es uno de los jugadores más importantes en la historia del Arsenal y no ha dejado pasar la oportunidad para criticar sin piedad la partida del exatacante del Barcelona. Para el retirado jugador inglés, su marcha a Old Trafford solo pasa por el dinero.



''Probablemente pensó que no obtendría una mejor oferta si esperaba hasta el verano, por lo que podría aprovechar el mejor trato que se le ofrece ahora. Todo ha sido por el dinero. Es el mayor mercenario del fútbol'', dijo Keown a 'Daily Mail'.

En la misma linea, el exjugador del Arsenal resaltó que el Manchester United ha dado un gran golpe en el mercado fichando a Alexis Sánchez, por lo que ha elevado su nivel precisamente en la última recta de la temporada.



"Para el United fichar a Alexis es dar un golpe al City. Este fichaje supone elevar el nivel de la plantilla a la hora de competir. Si queremos una liga competitiva, el City no se puede llevar a los mejores jugadores", concluyó el exjugador de los 'Gunners'.