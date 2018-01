Alexis Sánchez quiere al Manchester United y defiende todo lo posible su postura de estar a las órdenes de José Mourinho. Si el City lo quería o el Chelsea de Conte, el delantero chileno se ha decidido por la oferta de Old Trafford. No solo porque lo hace el mejor pagado de la Premier League, sino también por el proyecto que tendría en el histórico club inglés. Alexis pasaría a ser referente, pelear la Champions League y mucho más. Por eso, el atacante no dudó en compartir una columna que elogiaba su partido desde Londres a Manchester.



El periodista Oliver Holt, del diario Daily Mail, explicó que los Red Devils’ están aprovechando una gran oportunidad de conseguir "una ganga. Podrían haber esperado hasta el verano (europeo) y conseguirlo gratis, pero no pudieron".



"Si esperaban, Manchester City, Chelsea o Liverpool lo habrían comprado en este mes. No hay dudas sobre eso. El United lo quería, salieron y lo atraparon", agregó Holt.



"¿Le están pagando tanto dinero que tiene que llevar su salario a su auto en una carretilla? ¿Y qué? En caso de que no lo noten, los mejores jugadores del planeta ya no son baratos. El United está pagando el rescate de un rey a Sánchez , pero si quieres un jugador de elite, debes pagar por la elite", añadió".



Holt inclusó manifestó que Manchester United "debe ser aplaudido por haber hecho el trato, no ser castigado. Sánchez es el tipo de fichaje que tiene el poder de transformar una campaña y convertirlos de los perros falderos del City a un equipo que tiene la posibilidad de apostar realmente por la Champions League".