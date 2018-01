Hace algunas semanas el técnico del Watford , Marco Silva, le dijo públicamente a André Carrillo que debe jugar mejor para marcar la diferencia en su club. Y vaya que el jugador peruano captó el mensaje porque sus últimas actuaciones con los 'Hornets' han sido más que buenas y la de este sábado ante Leicester City no fue la excepción.



El cuadro del ex Sporting Club de Lisboa y Alianza Lima visitó al ex campeón de la Premier League y aunque en King Power Stadium, al término de los primeros 45' se fue derrotado por 1-0. Aunque, la 'Culebra' tuvo un acción para destacar.



A los 23', Carrillo le quitó una pelota al argelino Riyah Mahrez y empezó una contra para Watford. Luego, al tener la marca de hasta tres rivales, se mandó con un 'taquito' para Roberto Pereyra, pero este último perdió el balón al dar un mal pase.



De otro lado, el primer tanto de los 'Foxes' en su casa fue a través del delantero inglés Jamie Vardy (39'). De penal puso la ventaja para los dirigidos por el ex futbolista francés y ahora entrenador Claude Puel.