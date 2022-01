Tal parece que la situación de Sergi Roberto sigue sin tener un rumbo claro en el FC Barcelona, puesto que el futbolista terminará contrato con el cuadro culé en verano y aún no hay información sobre su renovación, teniendo en cuenta que tendrá la libertad de negociar con cualquier club para llegar libre al finalizar la presente temporada. Diferentes medios de comunicación de España aseguran que el principal problema es que, más allá de no aceptar a bajarse el sueldo para seguir en el Camp Nou y ajustar el Fair Play Financiero, el jugador quiere tener un nuevo contrato de larga duración, mientras que la dirección deportiva quiere uno corto para poder en su venta en el corto plazo.

Por el momento, Xavi Hernández aún no se ha pronunciado sobre su figura, pero el polifuncional sigue siendo un perfil que no encaja dentro de la idea de juego del entrenador, a causa de que no tiene espacio en la zona de volantes y que la institución tiene la intención de incorporar nuevos laterales derechos como Azpilicueta y Mazraoui, por lo que tampoco podría tener un rol secundario en la rotación.

Ante ello, según la información que se maneja en España, Sergi Roberto es un viejo deseo de Mikel Arteta y el Arsenal está interesado en hacerse con sus servicios, teniendo en cuenta que quieren fichar a un mediocampista central que pueda entrar en la rotación con Thomas Partey, Xhaka y Lokonga.

Asimismo, es un perfil que encaja en la posición de lateral derecho, donde podría pelear por la titularidad con Tomiyasu. Eso sí, los londinenses buscarán fichar al español como alternativa a Arthur, uno de los objetivos de los ‘Gunners’ para el mercado de verano. En caso no se de la llegada del brasileño, la opción del futbolista culé es interesante porque llegaría gratis y sumaría rotación en varias posiciones del campo.

Barcelona pelea por su renovación

“Esta semana hablarán para quedar en breve su representante, Josep Maria Orobitg, y el director de fútbol del club azulgrana, Mateu Alemany. Después de un par de propuestas a la baja del Barça que no convencieron al jugador, la intención de su agente es empezar de cero, escuchar lo que le ofrezca el club y tomar una decisión”, reveló Mundo Deportivo en relación a las negociaciones que tiene el cuadro catalán con Roberto.

Todo indica a que el plan del Barcelona con el futbolista es otro. Con su renovación a la baja, buscarán reducir el ‘Fair Play’ Financiero, como se hizo con Samuel Umtiti. Además, existen otros inconvenientes, y es que al estar lesionado, tampoco tienen demasiados ofertas que los convenzan.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR