Arsenal vs. Blackpool: hoy se miden en el Bloomfield Road por la FA Cup 2019

Arsenal vs. Blackpool EN VIVO hoy ver transmisión: ONLINE TV | EN DIRECTO | Streaming partido desde el Bloomfield Road por la tercera ronda de la FA Cup 2019. Este choque del elenco 'gunner', que mandaría un once alterno, está programado para las 12:30 p.m. hora de Perú y 11:30 a.m. en el territorio de México. La web de Depor te llevará todo el minuto a minuto.

En el duelo, los dirigidos por Unai Emery arrancan su participación en la competición este sábado 5 de enero. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por FA Cup.

Arsenal tomará un descanso en su lucha por quedarse entre los cuatro primeros lugares de la Premier League para conseguir un lugar en la Champions League, torneo al que no asiste hace dos temporadas.

Arsenal vs. Blackpool: horarios del partido

México 11:30 a.m.

Perú 12:30 p.m.

Ecuador 12:30 p.m.

Colombia 12:30 p.m.

Bolivia 2:30 p.m.

Argentina 2:30 p.m.

Chile 2:30 p.m.

Uruguay 2:30 p.m.

Paraguay 2:30 p.m.

España 6:30 p.m.



El primer día del 2019, los del Arsenal terminaron una pequeña racha negativa de resultados: vencieron por 4-1 a Fulham en el Emirates. Previamente había empatado contra Brighton (1-1) y caído frente a Liverpool (5-1).

Ha sido señalado como uno de los equipos que realizaría movimientos en el mercado de invierno, pero Unai Emery ha descartado los mismos. En la antesala a este partido negó haber contactado con Keylor Navas, portero de Real Madrid.

Aunque uno de los jugadores referentes de los últimos años podría cambiar de rumbo a final de este curso. Aaron Ramsey, quien celebró un tanto el martes último, tendría todo avanzado con Juventus de Italia.

A pesar del inminente cambio de aires, el volante galés compartirá el medio sector con Matteo Guendouzi y Mohamed Elneny. Alexandre Lacazette irá en ofensiva. Mientras que Petr Cech arrancaría en el arco.

Mesut Özil, con problemas en el tobillo, no será parte de la convocatoria contra Blackpool. Hector Bellerin y Nacho Monreal todavía están en proceso de recuperación y el técnico confía en tenerlo para la reanudación de la Premier.

El rival afrontará el choque con hasta tres bajas. Ollie Turton y Curtis Tilt están lesionados. El volante Jordan Thompson arrastra una suspensión y se perderá el choque por la tercera ronda de FA Cup.

Arsenal vs. Blackpool: posibles alineaciones

Arsenal: Cech; Jenkinson, Sokratis, Koscielny, Lichtsteiner; Elneny, Guendouzi; Iwobi, Ramsey: Lacazette y Nketiah.



Blackpool: Howard; Nottingham, O'Connor, Heneghan, Bola; Feeney, Turton, Spearing, Guy; Delfouneso y Gnanduillet.