La polémica de por qué el VAR no ha llegado a la Premier League se acrecentó este domingo cuando Pierre Emerick Aubameyang anotó el segundo gol en el Arsenal vs. Crystal Palace. La acción se ha convertido en viral en Youtube gracias al evidente roce del balón con la mano de Alexandre Lacazette que el árbitro no vio.

Cinco minutos después del gol de Granit Xhaka que significó el empate para Arsenal, llegó un córner para la visita que terminó en el tanto polémico del delantero de Gabón. Porque al momento de saltar, Alexandre Lacazette sacó la mano por encima de su cabeza y rozó el balón que iba a la posición de Jordan Ayew.

El desvió con la mano de Lacazette permitió que el balón choque en la espalda de Ayew y llegue a la posición de Aubameyang por el segundo palo y este solo la empuje. Ni el juez de línea ni el árbitro se dieron cuenta de la infracción y convalidaron el gol, a pesar de que los jugadores de Crystal Palace le reclamaron la acción al francés y este la reconozca pero sin dirigirse al juez.

Arsenal le dio vuelta al marcador. La asistencia con la mano de Alexander Lacazette ha dado la vuelta al mundo gracias a Youtube, que ha viralizado el momento y ya tiene miles de reproducciones.