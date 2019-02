Arsenal vs. Southampton: chocan en Emirates Stadium por fecha 27 de Premier League 2019

Arsenal vs. Southampton EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Emirates Stadium de Londres por la fecha 27 de la Premier League 2019. Este choque de los dirigidos por Unai Emery, que será transmitido a Latinoamérica via DirecTV, está programado para las 9:05 a.m. hora peruana, 8:05 a.m. en México y 3:05 p.m. para España.

Los 'gunners' buscan volver a meterse entre los cuatro mejores de la Premier cuando reciban a los 'Saints'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones del campeonato inglés.

Arsenal vs. Southampton: horarios en el mundo

México 08:05 DirecTV Sports

Perú 09:05 DirecTV Sports

Ecuador 09:05 DirecTV Sports

Colombia 09:05 DirecTV Sports

Bolivia 10:05 DirecTV Sports

Venezuela 10:05 DirecTV Sports

Argentina 11:05 DirecTV Sports

Chile 11:05 DirecTV Sports

Uruguay 11:05 DirecTV Sports

Paraguay 11:05 DirecTV Sports

Brasil 12:05 ESPN 2

España 15:05 Movistar +

Luego de golear al BATE Borisov por la Europa League y meterse en octavos de final, Arsenal tiene la cabeza puesta en mantener la regularidad en la Premier League y recuperar terreno en la lucha por volver a la Champions 2019-20. Chocará ante un Southampton que ha vuelto a zona de descenso y está urgido de puntos.

Los londinenses pasan un momento difícil por la cantidad de jugadores lesionados que tiene. El último en sumarse a la lista fue el francés Laurent Koscielny que no terminó el choque ante Bate y se perderá este choque por la Premier League.

Pero quien sí volverá al cuadro titular del Arsenal será Alezandre Lacazette, quien se perdió el encuentro a mitad de semana por suspensión y volverá a hacer dupla en ataque con Pierre Emerick Aubameyang. Juntos han participado en 17 tantos en las últimas semanas y esperan reeditar sus beunas actuaciones este domingo en Emirates Stadium.

En tanto, el 'Soton' tendrá en sus filas a Charlie Austin, el delantero que ha jugado cinco veces contra Arsenal y ha marcado en todos esos partidos. Solo Raheem Sterling (Manchester City) tiene mejor producción de goles ante un mismo equipo, pero el delantero puede igualar la marca del 'citizen' esta jornada.

Arsenal vs. Southampton: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi, Monreal; Torreira, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey; Aubameyang y Lacazette.



Southampton: McCarthy; Bednarek, Stephens, Vestergaard; Valery, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Long y Redmond.

