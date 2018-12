Arsenal vs. Southampton EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV y EN DIRECTO en el St. Mary's Stadium por la fecha 17 de la Premier League 2018. Este cotejo de los 'gunners', que será transmitido a Latinoamérica vía ESPN 2, empezará a las 8:30 a.m. hora peruana, 7:30 a.m en México y a las 2:30 p.m. horario en España.

El duelo entre de los dirigidos por Unai Emery y los 'Saints' continuará con la acción de la jornada en Inglaterra. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier.

Arsenal visita al Southampton con la intención de seguir en la pelea por el título de la competencia. Los 'gunners' encadenan un total de 22 partidos sin perder en todos los torneos y quieren continuar con la racha.

Arsenal vs. Southampton: horarios del partido

México 7:30 a.m.

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Chile 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Paraguay 10:30 a.m.

España 2:30 p.m.



Unai Emery no podrá usar en Arsenal a los dos defensores centrales titulares en el campo de los 'saints'. Sokratis Sokratis Papastathopoulos y Shkodran Mustafi acumularon tarjetas amarillas y fueron suspendidos para este choque.

Sin embargo, tiene opciones para reemplazar a los dos jugadores. Laurent Koscielny regresó a la acción el pasado jueves después de siete meses parado debido a una lesión y está listo para debutar en la liga. Nacho Monreal dejará la banda para ir por el centro.



Aaron Ramsey y Mesut Özil están listos para regresar al cuadro titular, si lo requiere el entrenador español. De hecho, el alemán tomó ritmo contra Qarabag a mitad de semana por Europa League. El galés esperará una oportunidad.

Alexandre Lacazette, quien no arrancó como titular en los últimos juegos de la liga inglesa, ya está al ciento por ciento de las condiciones físicas. Entonces, no se descartaría verlo con Pierre-Emerick Aubameyang.

Por su lado, Southampton también ha recibido buenas noticias durante la semana por el retorno de futbolistas importantes de la plantilla que dirige Ralph Hasenhüttl, quien reemplaza al sustituido Mark Hughes.



Cedric Soares, Danny Ings y Shane Long entrenaron sin problemas con los 'saints'. Entonces, los futbolistas mencionados tienen alguna posibilidad de ir desde el pitazo inicial contra el Arsenal.

Arsenal vs. Southampton: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Bellerin, Koscielny, Monreal, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Mkhitaryan, Ramsey; Iwobi y Aubameyang.



Southampton : McCarthy; Valery; Bednarek, Vestergaard, Targett; Hojbjerg, Romeu, Lemina; Armstrong, Redmond y Austin.