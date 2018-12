Arsenal vs. Tottenham (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports / 9:05 a.m.) por la fecha 14 de laPremier League en el Emirates Stadium desde las 9:05 a.m. y con la transmisión de DirecTV Sports. Podrás vivir el partido por Depor.com.

El duelo entre los Arsenal vs. Tottenham será el más atractivo de la jornada dominical por tratarse de dos equipos con gran rivalidad. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League

Arsenal vs. Tottenham: horarios del partido

México - 8:05 a.m.

Perú - 9:05 a.m.

Ecuador - 9:05 a.m.

Colombia - 9:05 a.m.

Bolivia - 10:05 a.m.

Argentina - 11:05 a.m.

Chile - 11:05 a.m.

Uruguay - 11:05 a.m.

Paraguay - 11:05 a.m.

España - 3:05 p.m.

El norte de Londres se paralizará este domingo, pues Arsenal y Tottenham serán protagonistas del derbi de la ciudad. El partido tendrá otros valores agregados como la necesidad de cada uno por sumar tres puntos en su búsqueda por pelear por la Premier League.

Los 'gunners', que serán locales en el Emirates Stadium, tuvieron actividad a mitad de semana en la Europa League. El conjunto inglés echó mano de la cantera para vencer sin problemas por 3-0 al Vorskla en Ucrania.

Unai Emery, entrenador del Arsenal, decidió dejar en Inglaterra a los jugadores con más experiencia de la plantilla para que lleguen con más descanso, pensando en el importante duelo frente al Tottenham.

Solo Alexandre Lacazette, ausente en la victoria como visitantes contra Bournemouth (2-1), es duda por arrastrar una molestia. Aunque el delantero francés no tendría problemas para juntarse con Pierre-Emerick Aubameyang para pilotear la ofensiva.

Por su lado, los 'Spurs' consiguieron una victoria importante contra el Inter de Milán en la quinta jornada de la Champions League. Christian Eriksen anotó el único gol y mantiene las chances intactas del Tottenham en su lucha por avanzar a octavos de final.

Erik Lamela y Kieran Trippier serán las únicas bajas en el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino. Mientras que Jan Vertonghen podría jugar su primer duelo de Premier League desde setiembre, tras recuperarse de una lesión.

Arsenal vs. Tottenham: posibles alineaciones

Arsenal : Leno; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette.



Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Dier; Son, Alli, Eriksen; Kane.