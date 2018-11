Ali Dursun, agente de Frenkie de Jong , alimentó un poco más misterio sobre el futuro de su jugador. En declaraciones al diario ‘The Mirror’ de Inglaterra, y tras ser consultado sobre el supuesto contacto del Manchester City por Frenkie, Ali Dursun remitió al periodista a hablar con el Ajax de Holanda.



“No puedo ni confirmarlo ni negarlo. Debería interrogar a Marc Overmars, le envío todos los clubes que me contactan“, indicó el representante del centrocampista holandés sin dar más detalles. Así están las cosas.



Pese a las declaraciones de Dursun, el propio De Jong se dejaba querer por el Barcelona el pasado viernes en la zona mixta del estadio De Kuip, tras brillar en el Holanda-Francia. “Me halaba saber que el Barça me quiere”, confesó De Jong, que remitió al final de temporada para conocer cuál será el desenlace de su futuro.



De acuerdo al citado medio, el Manchester City ha realizado una oferta de 68 millones de euros por su pase, buscando de esta forma un reemplazo para Fernandinho, con minutos en la plantilla, pero con 33 años a cuestas.



Además del Barcelona y del Manchester City se ha indicado que el PSG, Bayern Munich y Juventus también han preguntado por Frenkie De Jong. Es uno de los jugadores de moda, no solo por su edad, sino también por su fútbol. Su fichaje es una gran apuesta.