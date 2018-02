Quedan pocos días para el gran choque entre dos de los mejores equipos del mundo. Barcelona y Chelsea se medirán en los octavos de final de la Champions League y uno de los protagonistas de este duelo ha tomado la palabra en una extensa entrevista con el diario español 'Marca'. Nos referimos a Eden Hazard.



El crack belga ha tocado varios temas aunque lo más destacable han sido sus elogios para Lionel Messi. Como ya lo ha hecho otras veces, lo ha catalogado como el mejor del mundo, sin embargo, no descartó que los 'Blues' puedan dejarlo fuera de la competencia.



"Tienen a un tipo que no es de este mundo. Es distinto, un superclase. Pero esto no va de un jugador sino de todo el equipo", dijo Hazard sobre Lionel Messi y en las siguientes lineas agregó que si bien el Chelsea no pasa por su mejor momento, tiene la capacidad necesaria para clasificar en la Champions League.

Eden Hazard al Manchester City: imposible dejar al belga en cuanto al Chelsea. (Foto: Getty) Eden Hazard

"Es un bonito partido de Champions. Esta temporada nosotros no estamos igual que la temporada pasada, por supuesto, y ellos son buenísimos claro, pero al final es una eliminatoria y nunca sabes lo que pasa. Por eso amamos el fútbol. Estoy seguro de que podemos ganarles si jugamos juntos y ya veremos", dijo el belga.



Sobre su llegada al Real Madrid y Zidane.



“En fútbol nunca se sabe. Estoy contento en el Chelsea, y concentrado al máximo con ellos”, dijo sobre las recientes publicaciones que lo vinculan al Real Madrid para el mercado de fichajes de verano.



“Me acuerdo de hace 10 años, cuando habló por primera vez de mí, fue increíble. Sepa que él era mi ídolo cuando yo era un niño, he visto miles de vídeos sobre él y ahora es el mánager de uno de los mejores clubes del mundo, así que sí, es un lujo. Pero no quiero parar, quiero seguir trabajando y esforzándome en el campo y después sí, me encanta cuando gente como él habla bien de mí", finalizó.