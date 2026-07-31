Mykhailo Mudryk volverá oficialmente a vestir la camiseta del Chelsea. Tras permanecer alejado de las canchas desde finales de 2024 por el caso de dopaje que lo involucró, el extremo ucraniano quedó habilitado para competir nuevamente luego de que se resolviera favorablemente la apelación presentada por su defensa.

La Football Association (FA), la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y el futbolista llegaron a un acuerdo que puso fin al proceso disciplinario. Como parte del mismo, Mudryk aceptó la infracción y la sanción quedó reducida al tiempo que ya había cumplido, por lo que podrá regresar de inmediato.

El atacante de 25 años había sido suspendido tras arrojar un resultado positivo por meldonium, sustancia prohibida, en un control realizado durante 2024. Posteriormente recibió una sanción de cuatro años, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La resolución llegó luego de que la WADA actualizara sus criterios científicos sobre la concentración detectada de meldonium. Bajo las normas vigentes, la muestra que presentó Mudryk ya no sería considerada una violación antidopaje, aspecto que fue determinante para alcanzar el acuerdo.

Tras conocerse la noticia, el propio futbolista expresó su alivio y reiteró que nunca consumió deliberadamente sustancias prohibidas. Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de su familia, su entorno y el Chelsea durante todo el proceso.

Por su parte, el club londinense manifestó que continuará acompañando al internacional ucraniano en su regreso a la competencia, enfocándose primero en recuperar su ritmo físico y futbolístico antes de reincorporarlo plenamente al plantel.

De esta manera, el exjugador del Shakhtar Donetsk, fichado por Chelsea en 2023, tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera en la Premier League tras casi dos años de inactividad oficial, con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo dirigido por Xabi Alonso.

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