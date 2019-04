De mal en peor: está casi borrado por Sarri en Chelsea y chocó su auto en estado de ebriedad

Sin duda que esta temporada no es la suya. No juega, el técnico del Chelsea , Maurizio Sarri, no lo tiene en cuenta en su primer equipo y llegó algo que nadie esperaba. Danny Drinkwater, volante del conjunto 'blue', ha sido acusado de conducir bebido en la madrugada del último lunes, antes del partido de su equipo contra West Ham United en el Estadio Stamford Bridge por la Premier League.

El centrocampista Danny Drinkwater fue detenido cuando el auto que conducía se estrelló en la localidad de Mere. Dos mujeres y un hombre tuvieron que ser atendidas por diferentes lesiones debido a este lamentable suceso, según informó la policía de Cheshire. El futbolista del Chelsea , de 29 años (ex Leicester City), tendrá que acudir a un juicio en los tribunales de Stockport el próximo 13 de mayo.



Pese a que Drinkwater fue una pieza importante de los 'Foxes' que se llevaron la Premier en 2016, su rol en el Chelsea, por el que firmó en 2017 a cambio de 40 millones de euros, es residual y esta temporada apenas ha disputado un partido. Su contrato va hasta mediados del año 2022 y bien podría ser cedido a otro club al final de campaña.

En la Premier 2018-19 no ha gozado de ningún minuto bajo la conducción técnica de Sarri. Únicamente ha tenido minutos en la Community Shield y, hasta el momento, no han salido pretendientes para contar con sus servicios.

Por otra parte, Chelsea le ganó 2-0 al West Ham en condición de local con un doblete del belga Eden Hazard. Cada vez se habla más de su traspaso al Real Madrid y el diario Marca reportó hace algunos días que ya hay acuerdo para que se marche sin ningún problema a la tienda merengue. Su pase se daría por cerca de 110 millones de euros.

