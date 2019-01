Por sus malos resultados: medida desesperada de Sarri tras Chelsea perder con Bournemouth

Chelsea pintaba bien a inicios de temporada en la Premier League, pero con el correr de los partidos bajó su nivel y cayó de los primeros puestos del campeonato local. Para colmo, los dirigidos por Maurizio Sarri perdieron el último miércoles 4-0 ante Bournemouth en condición de visitante.

Al medio tiempo de ese cotejo, el técnico del Chelsea tomó una decisión que es muy comentada en Inglaterra. Sacó a su comando técnico de los vestuarios y se quedó únicamente con sus jugadores para una charla.

De un empate a ceros en el medio tiempo, el Chelsea de Sarri permitió cuatro goles para recibir su derrota más dura hasta ahora durante el turbulento mandato del DT italiano. Son dos derrotas seguidas en la Premier si se suma la del Arsenal.

"Necesitaba entender qué pasaba. Es imposible jugar de una forma tan diferente entre la primera y segunda mitad. No entiendo lo que sucedió o quizás no soy capaz de motivarlos", sostuvo el entrenador, ex Napoli, en rueda de prensa tras la goleada.



Incluso, la hinchada 'blue' le fue con todo al técnico del Chelsea. "No sabes lo que haces", corearon los hinchas cuando envió a Giroud como reemplazo de Gonzalo Higuaín, quien supuestamente es la respuesta para los problemas de escasez de goles.

