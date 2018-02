Durante todo enero, Javier Hernández ha sido uno de los jugadores más codiciados del mercado invernal. Pese a tener contrato vigente con West Ham , el mexicano siempre figuró en otros clubes distinto al inglés.

En España, Francia, Turquía, incluso en México querían a Chicharito Hernández. Sin embargo, el atacante se mantuvo en el cuadro londinense. Pero ¿fue cierto que el delantero quiso abandonar a los 'Hammers'?

"Busqué salir y no porque no quería estar en el West Ham, quería buscar minutos porque está una puerta muy grande que se llama el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina y quiero estar en mi mejor forma", reveló Javier Hernández a 'Marca'.

Con David Moyes en la banca del conjunto inglés, Chicharito Hernández , quien además se había recuperado de una lesión, no tuvo la continuidad esperada en el primer equipo. Pese a los rumores, el delantero nunca dejó de rendir al máximo.

"Es algo que me dio mucha satisfacción. Que a pesar de la incertidumbre y que no eran momentos tan positivos, todo lo que dije que me podía ir, que si estaba buscando irme. Estaba siendo lo más profesional para esta institución", indicó el mexicano.