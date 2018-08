Chelsea pagará la cláusula de rescisión de Jan Oblak en las próximas 24 horas. A la espera de que haga oficial el acuerdo del Real Madrid por Thibaut Courtois, el cuadro londinense abonará los 100 millones de euros que cuesta el portero esloveno. No hay otro jugador de calidad para ese puesto en el actual mercado, por lo que Oblak es el indicado. El ‘Cholo’ Simeone no podrá retener a un indiscutible de su plantilla para la temporada 2018-19.



El Chelsea quería un reemplazo para Thibaut Courtois, que ha forzado para regreso a Madrid, y eligió al meta del Atlético. Tras mirar algunas alternativas, como la de Alisson antes de su partida al Liverpool, el presidente del ‘Blue’, Roman Abramovich, ha decidido pagar los 100 millones de la cláusula. Y es lo que tiene previsto realizar en las próximas horas, con el límite del jueves, cuando cierra el mercado de la Premier League.



El Chelsea vio como sus opciones más asequibles se esfumaban. Alisson eligió al Liverpool y Pepe Reina, que tenía el visto bueno de Maurizio Sarri, no quería romper su compromiso con el AC Milan. Así como iban las cosas, Jordan Pickford, tras su buen papel en el Mundial de Rusia 2018, pasó a ser el objetivo prioritario en Stamford Bridge para cubrir la portería en Londres.



Sin embargo, el Everton lo frustró exigiendo 65 millones de euros por el meta inglés y, finalmente, Roman Abramovich ha decidido apostar por gastar un poco más y llevarse a Oblak, uno de los mejores porteros del mundo.



Difícilmente habrá contraoferta económica. El Atlético de Madrid ha hecho un gran esfuerzo para retener a Griezmann y fichar a Thomas Lemar. Los intentos del Atlético por mejorar el contrato de Oblak, que expira en 2021, y aumentarle la cláusula no han fructificado con lo que en seno del club rojiblanco temían que algo así podía pasar. Solo faltan horas.