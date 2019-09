Cristiano Ronaldo, el elegido imposible: Manchester United saca la chequera para 'asaltar' al PSG

La situación de Manchester se encuentra como un día de picada en la bolsa de valores. Los ‘Red Devils’ no tienen el sitio de antaño ante la presencia de Manchester City y Liverpool. Sin jugadores determinantes en la primera plantilla y sin un técnico que reescriba la historia de Alex Ferguson en Old Trafford, en la ciudad de Inglaterra solo se puede volver a una élite trayendo a un futbolista de renombre que haga del United el equipo de finales de década de los 90 e inicios de los 2000. ¿Puede ser ese Cristiano Ronaldo ? Se hace un poco imposible.



Con un contrato hasta el 2022, ‘CR7’ se encuentra asegurado por la Juventus de Italia. La ‘Vecchia Signora’ blindó al futbolista y solo él tendría la potestad de querer macharse a Inglaterra para jugar en el equipo que le dio el salto a la fama. No obstante, el lugar en donde se encuentra el United en la tabla de posiciones, no permite que el luso siquiera mire a la isla británico.



Asimismo, cuando termine su contrato con los turineses, el luso tendrá 37 años y el Manchester ya no vería con buenos repatriarlo para ese año. Cristiano cuenta con 34 años, tiene una condición física envidiable, pero eso no lo hace un robot, es humano.



Los otros objetivos del Manchester United

En ese sentido, si la primera prioridad es difícil, Manchester United tiene los ojos puestos en París. En PSG, los únicos atacantes interesantes con Neymar y Kylian Mbappé , por lo que los directivos ingleses podrían preparar una oferta para llevar al brasileño o al galo a la Premier League. No obstante, para traer a un futbolista de esa envergadura, se tiene que tener un proyecto deportivo ambicioso y jugadores de élite en la plantilla.



Teniendo solo a Paul Pogba y con las salidas de Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, Manchester United tiene que comenzar una reestructuración deportiva. Cristiano Ronaldo está prácticamente descartado, Neymar y Mbappé son objetivos, pero para ello es necesario traer un par de fichajes más para que comienza a seducir mudarse a Manchester.



► A qué hora ver River Plate vs. Boca Juniors por FOX Sports en Monumental por la Copa Libertadores 2019



► Noche de Brujas: Casemiro se va al banquillo del Madrid por decisión de Zinedine Zidane



► Es hora de despertar, Eden: la autocrítica de Hazard tras su mal inicio con Real Madrid



► ¿Brujería, dónde? Zidane recupera a Marcelo y el Real Madrid espera contar con él en la Champions League