Por fin apareció la última pieza del 'puzzle' sobre los rumores de una posible vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United , y la tenía Mourinho. El técnico luso, prácticamente, le ha cerrado las puertas al crack del Real Madrid, al reconocer que el club de Old Trafford "no puede" ficharlo.

"Rashford está teniendo una experiencia increíble a todos los niveles y le espera un futuro magnífico. En ataque es difícil mejorarnos. ¿Dónde encontraremos una mejor combinación de jugadores? No podemos comprar a Messi, no podemos comprar a Cristiano, ellos son los mejores jugadores de la última década. ¿Dónde podemos coger mejores jugadores que Mata, Martial, Lingard, Rashford, Alexis o Lukaku?", dijo Mourinho en conferencia de prensa.



De esta manera, al menos por el momento, queda descartada la posible vuelta de Cristiano al United, posibilidad que nació del propio jugador, quien expresó su deseo de abandonar España por los problemas fiscales por un presunto fraude a Hacienda en julio del año pasado; problemas que, según dijo el delantero, no tenía en Inglaterra.



A partir de entonces, se tejió dicho rumor de que anclara en Manchester en el próximo mercado de fichajes. Rumor que aumentó cuando, según los medios españoles, el Madrid no le aprobó al jugador una mejora salarial.



Pero que desde el United vean poco probable fichar a Cristiano tiene mucho de lógica, pues tendrían, en primer lugar, que pagar una cláusula de casi 100 millones por el portugués, además de un sueldo de, se especula, 50 'kilos' netos para que así iguale a Messi. Todo con ello, con la realidad de que Cristiano es un delantero de 33 años, quien pese a su gran estado físico, ya está en la última etapa de su carrera.