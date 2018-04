Se trataba de un dorsal con mucho 'peso', con mucha presión, pues fue el que le perteneció nada menos que a Cristiano Ronaldo , quien por entonces ya era uno de los mejores jugadores del mundo. Por lo que cuando el portugués se fue al Real Madrid y dejó libre el '7' en el Manchester United , la gran interrogante en el club fue quién heredaría esa camiseta.

Y según recoge 'Manchester Evening', Michael Owen reveló cómo fue él quien jugó en adelante con ese dorsal, cuando apenas acababa de llegar a Old Trafford y más teniendo en cuenta su pasado en el Liverpool.



"Sir Alex nos llamó a mí y a Michael Carrick a su despacho y me dijo: 'Michael, quiero que lleves el número siete. Creo que puedes manejar la presión que eso conlleva'", explicó el ex delantero de la selección inglesa.



"Luego giró la cabeza hacia Carrick y dijo: 'Si no lo quieres, Michael, puedes llevarlo'. Me miró y me dijo: '¿No lo quieres?'. Yo le respondí que claro que lo quería", explicó.



Finalmente, Michael Owen se quedó con el número '7' y jugó casi tres temporadas con los 'Diablos Rojos', con los que apenas pudo convertir, durante toda su estadía, 17 goles.