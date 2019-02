La estrategia del Cardiff City para no pagarle al Nantes por Emiliano Sala

Continúa el tema de Emiliano Sala. El Cardiff estudia demandar al Nantes la próxima semana por negligencia si se confirma que el piloto que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala, accidentado en el Canal de la Mancha, no disponía de licencia válida, informa este domingo el diario Sunday Telegraph.



Al día siguiente del entierro del delantero en su localidad natal de Progreso, el diario británico informa que el club galés está estudiando las diferentes opciones jurídicas para saber su está en la obligación de pagar los 17 millones de euros pactados por el traspaso del jugador, que falleció durante el viaje a Cardiff sin haber debutado con su nuevo club.



Según una investigación interna del Cardiff, David Ibbotson, el piloto al mando de la pequeña avioneta que llevaba a Sala de Nantes a la capital de Gales, no disponía de la licencia pertinente para transportar pasajeros, según el Telegraph.



Se espera que esta próxima semana se haga público un primer informe de la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB), encargada de clarificar las circunstancias de la desaparición del aparato en el Canal de la Mancha en la noche del pasado 21 de enero.



Si este informe establece que Ibbotson carecía de licencia, el Cardiff lo podría utilizar para presentar una demanda por negligencia contra quien contrató al piloto, que fueron los agentes Willie y Mark McKay, que representaron al Nantes en la operación.



Éstos admitieron haber contratado el avión, pero negaron haber elegido al piloto.



Si el Nantes es considerado culpable, el Cardiff podría librarse de tener que pagar el monto de la operación.



"Creemos que el jugador no estaba aún inscrito en la Premier League", precisó al Telegraph el presidente del Cardiff City, que trata de demostrar que la operación no está cerrada del todo.