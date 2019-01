Emiliano Sala y la columna de humo que avivó la esperanza de su aparición

Hubo una pequeña luz de esperanza para encontrar al futbolista Emiliano Sala. Una fotografía de una columna de humo en la isla de Burhou, en las Islas del Canal, hizo que la policía fuera hasta allá para ahondar en una búsqueda a pie, pero no se pudo encontrar rastro alguno del futbolista del Cardiff City, quien se encuentra desaparecido hace tres días.



El sitio está ubicado a poco más de 2 kilómetros al norte de la Isla de Alderney, uno de los archipiélagos involucrados en la búsqueda de la aeronave que se encuentra extraviada en el Canal de La Mancha. Burhou tiene una pequeña superficie (alrededor de 2.3 kilómetros cuadrados), no cuenta con población permanente y puede verse a la distancia desde Alderney. Emiliano Sala no se encuentra ahí y comienzan a perderse las esperanzas.



Los guardacostas británicos reanudaron el jueves la búsqueda del avión desaparecido tres días antes, en que viajaba a Cardiff el recién traspasado futbolista argentino Emiliano Sala, pero cada vez con menos esperanza de noticias positivas.



"La isla de Burhou fue explorada a pie. No se encontró ningún rastro del aparato o de sus pasajeros", tuiteó la policía de Guernesey. Los agentes habían reanudado la búsqueda el jueves por la mañana, explorando el litoral con la ayuda de un avión.



La esperanza de hallar con vida al futbolista y a su pilo desaparecía casi por completo, mientras los aficionados seguían dejando flores y mensajes en la ciudad galesa de Cardiff y la francesa de Nantes, donde el jueves estaba previsto un homenaje al jugador que acababan de traspasar al club británico.



Para ofrecer "un momento de compartir" a los hinchas, el Nantes abrirá el jueves su entrenamiento al público en el centro de preparación donde la víspera se había instalado un retrato de gran formato del jugador, de 28 años, con su habitual gesto sonriente.



En el Estadio de la Beaujoire se desplegará un retrato similar y se habilitará un libro de visitas en línea en el sitio web del FC Nantes para dejar mensajes para Sala, que desapareció cuando volaba de la ciudad francesa a Cardiff.



La cortina de humo sobre Emiliano Sala. (Foto: Redes sociales) La cortina de humo sobre Emiliano Sala. (Foto: Redes sociales)