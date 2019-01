¿Resignación? Pochettino aseguró que Eriksen "tiene derecho a hacer lo que quiera"

El mercado de fichajes de Europa nada bastante agitado y uno de los futbolistas que animan esta danza de pases es el danés Christian Eriksen , quien está en la mira del Real Madrid y Barcelona. Su destino aún no está del todo claro, pero lo que sí parece casi un hecho es que no renovará con el Tottenham, como admitió su técnico Mauricio Pochettino este jueves.



"Está feliz aquí y demuestra compromiso, pero lo que luego pase entre él y el club no está solo en nuestra manos. Sería fantástico si Eriksen se queda aquí por más tiempo, pero si no, está en su derecho de hacer lo que quiera", aseguró el entrenador argentino.



Pochettino aseguró no sufrir "por este tipo de situaciones porque el fútbol es dinámico" y porque "tiene intereses que los entrenadores a veces no podemos controlar. Este negocio depende de muchas cosas, hay diferentes partes con intereses", afirmó en la víspera del duelo de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra ante el Tranmere Rovers, de la cuarta división inglesa.

Eriksen tiene contrato con los 'Spurs' hasta la temporada 2019-20, pero busca mejorar su vínculo para renovar con el cuadro londinense (quiere ganar 160 'kilos' al año), a la vez que escucha ofertas del Madrid o Barza, nada menos.



"Sería fantástico si Christian Eriksen se compromete con el club a largo plazo. Si no, está en su derecho de hacer lo que quiera hacer", finalizó Pochettino.