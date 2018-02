Mesut Özil es uno de los jugadores más importantes del Arsenal y de la Premier League. Como tal, al crack alemán le pidieron armar su once histórico del fútbol. La elección del exfutbolista del Real Madrid se dio a conocer a través de Facebook y vaya que no faltó la polémica.



Özil no se olvidó de sus excompañeros en Real Madrid como Iker Casillas y Sergio Ramos, a quien en el video de Facebook del Arsenal lo calificó como el mejor en su puesto. Tampoco dejó de lado a algunos jugadores de la selección de Alemania.



Como se ve en el video de Facebook , el crack del Arsenal eligió a Alonso y Santi Cazorla como los mejores volantes que ha visto en su vida. Y como era de esperarse, el alemán ha puesto a Cristiano Ronaldo como referencia en el ataque de su equipo ideal. Di María y Benzema también aparecen en el once.



Con lo que no contó Özil es que su once idea iba a generar gran polémica en Facebook. Los usuarios de esta red sociales criticaron los nombres que puso el alemán y entre otras cosas haberse olvidado de Lionel Messi.



