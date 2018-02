Facebook no es solo aquella red social en la que puedes chatear, buscar amigos, ver noticias y realizar todo tipo de publicaciones. También es la plataforma en la que se comparte todo tipo de virales y este sábado destaca las declaraciones de Pep Guardiola tras el empate del Manchester City en la Premier League.



El equipo 'Citizen' no pasó del 1-1 ante Burnley y en el momento que le tocó atender a los medios, el exentrenador del FC Barcelona ha dejado unas palabras que con el paso de las horas se han convertido en viral en Facebook.



"¿Por qué solo nombraste a seis suplentes en el banco de hoy", le pregunto el reportero y tal como se ve en un video de Facebook compartido en varias cuentas, Guardiola respondió: "Porque no tenemos más".



El entrenador del Manchester City acompañó estas palabras con una sonrisa socarrona y segundos más tarde explicó en este video viral de Facebook que no podía contar con más jugadores porque algunos habían estado en el partido de las reservas.



Recuerda que puedes leer más notas virales de Facebook en Depor haciendo click en el siguiente enlace.