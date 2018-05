En el lado futbolístico puede encontrarse a la altura de Messi y Cristiano Ronaldo; en el lado humano, posiblemente sea mucho mejor que ellos. Mohamed Salah no solo se ha ganado un nombre en la élite del fútbol, también lo ha hecho en Egipto por las donaciones que realiza hacia los más necesitados, especialmente porque él gana millones de libras y prefiere destinar parte de su riqueza para dar un mejor futuro a la población de su natal Basyoun, en Egipto.



De acuerdo al diario The Sun, el delantero egipcio se encuentra construyendo un hospital y una escuela cerca de Nagrig, además de haber comprado una ambulancia dos incubadoras para bebés prematuros para el Hospital de Basyoun. ¿Y ahora qué hizo? Dar mejor agua para más de cuatro millones de habitantes de aquella zona de Egipto.



En los últimos días, Mohamed Salah ha desembolsado 450 mil dólares para donar dos hectáreas en Basyoun, en donde se construirá una planta de tratamiento de aguas para suministrar ese recurso vital a una región que se encuentra muy necesitada.

Y no solo eso. Según se ha podido saber, también por el medio inglés, Salah destina cinco mil dólares diarios en comida y alimentos para las familias que más lo necesitan en su ciudad. Si ya es un grande con los pies, ‘El Faraón’ ha demostrado que también lo es de corazón.



