Manchester City ha oficializado este martes la llegada de Aymeric Laporte por 65 millones de euros. Una vez más, ha quedado confirmado que los 'Sky Blues' son de los que más gastan en cada mercado y las críticas son de esperarse. Guardiola lo sabe y ha puesto el pecho a los malos comentarios.



En conferencia de prensa previo al partido de Premier League ante West Bromwich, el entrenador nacido en Santpedor defendió la política de fichajes de su club no sin antes pegarle un dardo al FC Barcelona por los casi 300 millones de euros que gastó en las contrataciones de Coutinho y Dembélé esta temporada.



"Entiendo las críticas. Los buenos jugadores son caros. Hay equipos que se gastan ese dinero en dos jugadores, nosotros lo hemos hecho en seis. Y siete acababan contrato que eran mayores de 30 años", ha dicho Guardiola en declaraciones que podrían no caer bien en el seno de la directiva de su antiguo equipo.



Aunque el Manchester City lleva ya varios millones gastados esta temporada, no se ha atrevido, a diferencia del FC Barcelona, ha hacer fichajes que superen los 100 'Kilos'. Sin embargo, el también exentrenador del Bayern Munich no ha descartado la llegada de ese momento.



"Algún día, si el club lo considera, nos gastaremos más de 100. Hasta ahora no ha sido así, el más caro ha sido Laporte. Lo que es seguro es que ahora en verano ficharemos uno o dos y el mercado se acabará. Laporte lo íbamos a hacer en verano pero al final lo hemos hecho ahora", finalizó.