No lo quieren más: Manchester City no renovará el contrato de Claudio Bravo y se irá del club

Se acabó el amor. El portero chileno Claudio Bravo despertó esta mañana del lunes con la noticia de que el Manchester City no renovará su contrato cuando este llegue a su fin al término de la presente temporada 2019-20. El excancerbero del Barcelona abandonará la entidad inglesa luego de tres años y medio en los que fue una de las grandes figuras del plantel de Josep Guardiola hasta la llegada del brasileño Ederson Moraes.



Según pudo conocer este lunes el reconocido diario británico 'The Sun', pese a que Guardiola pretende contar con Bravo de forma más continúa que la temporada pasada, el City no tendría la más mínima intención de mantener su vínculo con el golero. Claudio no es más trascendental para el Manchester, lo que conlleva a que su aventura por la Premier League caduque el 30 de junio de 2020, fecha en la que podrá decidir donde continuar con su carrera.

Pero a todo esto, ¿qué opciones manejaría Claudio Bravo respecto a su futuro? Bueno, parece que no son muchas. El cancerbero tiene dos caminos los cuales analizar de aquí hasta junio del próximo año: firmar por algún otro club que quiera contar con sus servicios o, en el peor de los casos para muchos de sus seguidores, optar por darle fin a su carrera y retirarse de los terrenos de juego. ¿Qué debería hacer el guardameta?

Lo cierto es que experimentado arquero de la selección chilena ha gozado de una carrera muy destacable en la que los títulos en las diferentes ligas de Europa no le han sido ajenos. Bravo acabará pronto su paso por Inglaterra, tras comenzar su vida futbolística en Colo Colo y dar el salto al Viejo Continente de la mano de la Real Sociedad. Entonces, llamó la atención del Barcelona.



