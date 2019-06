¡Quiere romper el mercado! Manchester City haría a Harry Maguire el defensa más caro de la historia del fútbol

Desde hace ya algunos meses, Harry Maguire suena en el Manchester City , quien llegaría para reforzar la defensa del club inglés, uno de los baluartes de Pep Guardiola para conquistar todos los títulos de la próxima temporada. El campeón de la Premier no escatima en gastos, ya lo demostró, y ahora lo haría el defensor más caro en la historia del fútbol.

Desde la llegada de Guardiola, en el 2016, los ingleses han invertido cerca de 320,5 millones de euros entre la portería y la defensa. Stones, Laporte, Mendy, Walker, Danilo son los jugadores que se sumaron durante todo este tiempo y, ahora, podría sumarse Maguire por 90 millones de euros, superando así los 85 que pagó el Liverpool por Virgil Van Dijk.

Y no solo eso, según ' Mirror', se habla de que el central podría cobrar la suma de 17 millones de euros por cada una de las temporadas que permanezca en el Etihad Stadium. Aunque la operación no será sencilla. Si bien la oferta es tentadora, Leicester no estaría dispuesto a desprenderse de su baluarte.

Harry Maguire tiene 26 años y llegó al club en el 2017. El defensor pasó por Sheffield United, Hull City y el Wigan (cedido), en una inversión del Leicester de 14 millones. ¡Podrían sacar 76 millones de euros de beneficio con su venta! Solo el tiempo dirá si los 'Zorros' aceptarán la megaoferta que planea el City y Maguire termina jugando la Champions la próxima temporada.

