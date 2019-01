Morata, el sacrificado: Chelsea le abre las puertas ante la inminente llegada de Gonzalo Higuaín

Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea , dijo este viernes que Álvaro Morata , quien parece estar con un pie y medio fuera del conjunto 'Blue', vive "un momento muy difícil", pero que es algo normal para cualquier jugador que esté involucrado en el mercado de fichajes.



La posible incorporación de Gonzalo Higuaín abriría las puertas a Morata, aunque Sarri recalcó que sigue entrenando con ellos.



"No sé si jugará contra el Arsenal, pero está entrenando con nosotros. Es un momento difícil para él, pero es normal para un jugador que se ve envuelto en el mercado de fichajes", agregó.



Sarri fue preguntado por la más que posible llegada de Higuaín a Stamford Bridge, ya que según la prensa inglesa, el delantero argentino estaría a punto de recalar como cedido en el Chelsea.



"Quiero ser claro, no pudo ayudaros. He hablado con Marina Granovskaia (directora general) hace dos semanas y sabe lo que pienso sobre cómo mejorar el equipo. Ella está trabajando muy duro y yo estoy concentrado en lo que pasa sobre el campo", explicó el italiano.



"No le llamo todos los días porque entonces gastaría toda mi energía mental en el mercado de fichajes y creo que es mejor si la gasto en el campo", dijo.



Fuente: EFE