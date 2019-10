Regresa por todo lo alto: José Mourinho suena en la Premier para tomar rumbo de equipo londinense

Parece raro decirlo, pero desde que José Mourinho fue despedido del Manchester United por malos resultados a poco de terminar el año 2018, este no ha vuelto a dirigir a un equipo profesional. Lo pusieron en la órbita del Real Madrid para reemplazar a Santiago Solari y hasta sonó como nuevo estratega del Inter de Milán previo a que los italianos contrataran a Antonio Conte. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas se cristalizaron.

Ahora que entramos a la segunda mitad de temporada, José Mourinho bien podría poner rumbo a la Premier League - en donde tiene pasado con el buzo del Chelsea - en el mercado de fichajes de invierno. Y es que el entrenador portugués bien llegaría al Arsenal que actualmente no va bien en el campeonato local de la mano del español Unai Emery. Así lo asegura el diario The Sun.

El citado medio apunta que hay interés de parte de Mourinho en ser parte del Arsenal debido a que espera ser el primer DT en ganar títulos con tres clubes distintos en Inglaterra (además de los 'blues', también tiene pasado en Manchester United). Nadie ha logrado esto y por ello su apego a ser parte del comando técnico de los 'gunners' en el corto plazo.



Mourinho no solo piensa en un equipo: se asegura

Sin embargo, el popular 'Mou' no solo le ha puesto el ojo al conjunto que hace las veces de local en el Emirates Stadium. Sabe que el Tottenham de Mauricio Pochettino no viene bien (perdió con Liverpool el fin de semana pasado) y los 'Spurs' no están entre los primeros cinco puestos del campeonato local.

Por otra parte, Arsenal se verá las caras este miércoles frente al Liverpool por los cuartos de final de la Capital One Cup. En la Premier se encuentra en el quinto lugar luego de su empate 2-2 con el Crystal Palace en condición de local.

