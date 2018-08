Una discusión entre Paul Pogba y José Mourinho se hizo pública el pasado jueves en los medios ingleses y aumentó el rumor de la posible salida del francés, uno de los equipos en los que sonaba era el Barcelona ; sin embargo, parece que todo esto queda descartado.

Según 'The Sun', Manchester United ya le ha comunicado a Pogba que no está en venta y, por lo tanto, no podrá abandonar Old Trafor para firmar por el club de Cataluña, a pesar del gran interés del Barza.

Ed Woodward, presidente del United, es consciente de la gran cantidad de ofertas que existen por Pogba luego de levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018, pero cree que es poco tiempo debido a que llegó hace solo dos temporadas.

Barcelona continuará con el interés por el francés; sin embargo, tendrá que esperar. La única forma que Paul salga del equipo inglés es a través de un 'transfer request' y ambas partes tienen que estar de acuerdo. Por el momento no.