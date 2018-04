Chelsea ha sido una decepción en lo que va de temporada. Se quedó en octavos de final de la Champions League, no peleó por la Premier que se llevó Manchester City y solo aspira a clasificar a la Europa League 2018-19. Para volver a lo más alto en el torneo inglés y buscar llevarse la 'Orejona' nuevamente los 'blues' tienen en mente fichar a Jean Michaël Seri , actual volante del Niza.

El diario inglés Mirror sostiene que Jean Michaël Seri incluso está en la lista de jugadores prioritarios para Chelsea. Su buen nivel en la liga francesa ha hecho que el cuadro que preside el magnate Roman Abramovich se interese en contar con sus servicios para la siguiente campaña.

La oferta que presentaría el elenco que tiene Antonio Conte sería cercana a los 40 millones de euros. Aunque, Seri habría pedido conocer si es que el DT italiano seguirá en el club o si llegará uno nuevo para tomar una decisión respecto a cambiar de piel.

Como se recuerda, el mediocampista marfileño estuvo a poco de convertirse en jugador del Barcelona para esta temporada. La prensa española lo daba como un fijo en materia de contrataciones, pero finalmente los culés lo descartaron por 'razones técnicas'. Al no producirse su fichaje, arremetió con todo.

"Por más que ahora venga el 'Barza', no soy un plato de segunda mesa. Sé de mis cualidades en este deporte y no quiero que me consideren como un complemento", fue lo que dijo en el pasado mes de noviembre.