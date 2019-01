Porque no juega mucho: gigante de Inglaterra se fija en Coutinho para sacarlo del Barcelona

En enero de 2018, Barcelona pagó 120 millones de euros al Liverpool para llevarse a Philippe Coutinho. En sus primeros partidos el extremo brasilero la 'rompió', pero en los últimos duelos con el elenco culé ha pasado al banco de suplentes. Es por ello que será protagonista para este mercado de fichajes, según la prensa inglesa.

Manchester Evening News apunta que Philippe Coutinho es seguido por Manchester United. El citado medio británico apunta que ya se habrían iniciado conversaciones para que el ex jugador de los 'reds' pase a Old Trafford.

Se indica que Manchester United está interesado en Coutinho para que este los ayude a escalar posiciones en la Premier League. Con Ole Gunnar Solksjaer llevan cinco triunfos consecutivos (contando la FA Cup), aunque está fuera de la zona de clasificación a la Champions League 2019-20.

No obstante, en Cataluña consideran muy complicado que el también ex Inter de Milán y Espanyol se marche. Mundo Deportivo añade que la falta de minutos no es una tema que lo haga salir del Camp Nou.

Como se recuerda, Philippe Coutinho ha perdido la titularidad a manos de Ousmane Dembélé. Hasta el momento ha ganado la Copa del Rey, Liga y Supercopa de España con la camiseta azulgrana.